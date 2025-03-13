«Случится то, что изменит ход событий»: в аккаунте Жириновского появился пророческий пост

В аккаунте бывшего председателя и одного из основателей ЛДПР Владимира Жириновского в соцсети X (бывший Twitter) опубликован пост с фотографией политика, умершего в апреле 2022 года.
«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — сказано в публикации.
Пост моментально набрал множество просмотров и комментариев. В ЛДПР появление публикации пока не комментировали.
В июне 2023 года команда ЛДПР сообщала, что неизвестные злоумышленники получили несанкционированный доступ к аккаунту Жириновского.
Представители партии отмечали, что «воспринимают этот инцидент очень серьезно и предпринимают все необходимые меры для восстановления доступа к каналу».