«Случится то, что изменит ход событий»: в аккаунте Жириновского появился пророческий пост

«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — сказано в публикации.





Пост моментально набрал множество просмотров и комментариев. В ЛДПР появление публикации пока не комментировали.





В июне 2023 года команда ЛДПР сообщала, что неизвестные злоумышленники получили несанкционированный доступ к аккаунту Жириновского.





Представители партии отмечали, что «воспринимают этот инцидент очень серьезно и предпринимают все необходимые меры для восстановления доступа к каналу».