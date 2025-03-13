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«Случится то, что изменит ход событий»: в аккаунте Жириновского появился пророческий пост
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Также опубликовано стилизованное фото политика Фото: Global Look Press / Булкин Сергей
Новости

«Случится то, что изменит ход событий»: в аккаунте Жириновского появился пророческий пост

Также опубликовано стилизованное фото политика

Фото: Global Look Press / Булкин Сергей

В аккаунте бывшего председателя и одного из основателей ЛДПР Владимира Жириновского в соцсети X (бывший Twitter) опубликован пост с фотографией политика, умершего в апреле 2022 года. 

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Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — сказано в публикации. 


Пост моментально набрал множество просмотров и комментариев. В ЛДПР появление публикации пока не комментировали. 


В июне 2023 года команда ЛДПР сообщала, что неизвестные злоумышленники получили несанкционированный доступ к аккаунту Жириновского. 


Представители партии отмечали, что  «воспринимают этот инцидент очень серьезно и предпринимают все необходимые меры для восстановления доступа к каналу». 

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