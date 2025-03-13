Помощник Путина Ушаков заявил, что временное перемирие на Украине — передышка для ВСУ

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложенное Киевом временное перемирие на Украине — не более чем тактическая пауза для восстановления сил украинской армии. По его словам, подобные шаги, имитирующие мирные инициативы, не имеют смысла и не способствуют урегулированию конфликта.





Ушаков подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном решении украинского кризиса, которое учтет интересы Москвы. Он также не исключил, что президент РФ Владимир Путин в четверг представит более детальную позицию по поводу предложений о временном прекращении огня.





Кроме того, помощник главы государства отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается ни Россией, ни США как часть возможного урегулирования.





Ранее Ушаков провел встречу с представителем США Майком Уотцем, который прибыл в Москву для обсуждения актуальных международных вопросов.