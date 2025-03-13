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Помощник Путина Ушаков заявил, что временное перемирие на Украине — передышка для ВСУ
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Он подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта undefined
Новости

Помощник Путина Ушаков заявил, что временное перемирие на Украине — передышка для ВСУ

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложенное Киевом временное перемирие на Украине — не более чем тактическая пауза для восстановления сил украинской армии. По его словам, подобные шаги, имитирующие мирные инициативы, не имеют смысла и не способствуют урегулированию конфликта.


Ушаков подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном решении украинского кризиса, которое учтет интересы Москвы. Он также не исключил, что президент РФ Владимир Путин в четверг представит более детальную позицию по поводу предложений о временном прекращении огня.


Кроме того, помощник главы государства отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается ни Россией, ни США как часть возможного урегулирования.


Ранее Ушаков провел встречу с представителем США Майком Уотцем, который прибыл в Москву для обсуждения актуальных международных вопросов.

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