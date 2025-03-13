Дудь устроил скандал с Аскеровым из «Что? Где? Когда?» из-за людоедской позиции знатока касательно гибели детей в Белгороде

Юрий Дудь* вступил в острую дискуссию с бывшим знатоком телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшаном Аскеровым** из-за его провокационных заявлений. Разговор коснулся ракетных атак на мирных жителей, включая случаи гибели детей на игровых площадках.





Аскеров заявил, что не видит ничего чрезмерного в действиях Киева в атаках против Москвы, объясняя это тем, что конфликт начался по инициативе российской стороны. По его мнению, родители погибших в Белгороде сами виноваты, так как поддерживали действующую власть.





В ответ Дудь выразил крайнее несогласие, назвав подобную точку зрения людоедской, подчеркнув, что дети не должны отвечать за поступки и действия своих родителей.





Дудь настаивал на позиции, что смерть детей всегда остается трагедией, независимо от места и обстоятельств. Аскеров и дальше пытался обосновать свою точку зрения, вызывая возмущение интервьюера.





Обсуждение стало еще более напряженным, когда участники заговорили о различиях случаев гибели детей в Белгороде и на Украине. Аскеров попытался сравнить эти события, называя первые лишь статистикой, а вторые — настоящей трагедией. Кроме того, он раскритиковал тех, кто остался в России, и напомнил о массовом отъезде во время исторических событий, произошедших в 1917 году.





В начале марта 2025 года стало известно, что МВД России переобъявило Ровшана Аскерова в розыск по делу о реабилитации нацизма. До этого бывший знаток уже привлекался к ответственности за нарушение закона об иностранных агентах и был оштрафован на общую сумму 130 тысяч рублей. Его счета также оказались арестованы из-за долгов.





*Признан Минюстом России иностранным агентом.

**Признан Минюстом России иностранным агентом.