ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации родным жертв одесской трагедии в мае 2014 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавшим во время трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Размер выплат составит от 12 тысяч до 17 тысяч евро.





Иск в ЕСПЧ подали родные 25 погибших и трое выживших, переживших пожар в Доме профсоюзов. Они обвинили украинские власти в бездействии, которое привело к человеческим жертвам, а также в попытках скрыть следы произошедшего.





Судьи пришли к выводу, что украинские власти не только игнорировали многочисленные предупреждения о подготовке массовых беспорядков, но и намеренно затянули отправку пожарных машин на место трагедии на 40 минут. Кроме того, местные чиновники, маскируя устранение улик под «уборку», уничтожили важные доказательства случившегося.





В решении суда также упоминается, что «действия России оказали определенное влияние на ход событий».





По решению ЕСПЧ родственники погибших получат по 15 тысяч евро, пострадавшие — по 12 тысяч евро, а один из истцов — повышенную компенсацию в размере 17 тысяч евро.