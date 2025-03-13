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Алаудинов заявил, что в Курской области от ВСУ осталось освободить пять населенных пунктов
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Поселки вокруг Суджи уже зачищены от украинских военных, отметил командир спецназа «Ахмат» undefined
Новости

Алаудинов заявил, что в Курской области от ВСУ осталось освободить пять населенных пунктов

Поселки вокруг Суджи уже зачищены от украинских военных, отметил командир спецназа «Ахмат»

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженным силам России предстоит завершить освобождение еще пяти населенных пунктов в Курской области от украинских подразделений. По его словам, эти территории требуют «доработки и окончательной зачистки».  

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Особое внимание Алаудинов уделил значению Суджи, которая стала ключевым звеном в оборонительной системе противника. Именно вокруг этого города украинские военные выстроили свою линию обороны. Однако, как отметил командир «Ахмата», все прилегающие к Судже населенные пункты уже находятся под контролем российских войск.  


Ранее Министерство обороны РФ сообщило о полном переходе Суджи под контроль Российской армии. Там уточнили, что операция была проведена силами группировки «Север» в ходе наступательных действий.  


12 марта президент России Владимир Путин посетил Курскую область, где впервые после начала вторжения ВСУ прибыл в один из пунктов управления местной группировкой войск. Глава государства, будучи в военной форме, лично ознакомился с ходом операции. 

#минобороны #курск #алаудинов #суджа
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