Алаудинов заявил, что в Курской области от ВСУ осталось освободить пять населенных пунктов

Особое внимание Алаудинов уделил значению Суджи, которая стала ключевым звеном в оборонительной системе противника. Именно вокруг этого города украинские военные выстроили свою линию обороны. Однако, как отметил командир «Ахмата», все прилегающие к Судже населенные пункты уже находятся под контролем российских войск.





Ранее Министерство обороны РФ сообщило о полном переходе Суджи под контроль Российской армии. Там уточнили, что операция была проведена силами группировки «Север» в ходе наступательных действий.





12 марта президент России Владимир Путин посетил Курскую область, где впервые после начала вторжения ВСУ прибыл в один из пунктов управления местной группировкой войск. Глава государства, будучи в военной форме, лично ознакомился с ходом операции.