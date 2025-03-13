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Путин: Россия согласна на перемирие с Украиной, но это должно привести к долгосрочному миру
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Он отметил, что пока непонятно, как будет решаться ситуация на линии боевого соприкосновения undefined
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Путин: Россия согласна на перемирие с Украиной, но это должно привести к долгосрочному миру

Он отметил, что пока непонятно, как будет решаться ситуация на линии боевого соприкосновения

Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, однако они должны привести к долгосрочному миру и устранить причины кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия, подчеркнул Путин. 


В то же время он указал, что Украине выгодно добиться перемирия на 30 суток на фоне того, что все ее военные в Курской области заблокированы. Путин сообщил, что ситуация в приграничном регионе под контролем РФ, а группировка ВСУ сейчас в полной изоляции. 


Киев может использовать перемирие на 30 суток для получения оружия или принудительной мобилизации, отметил президент России.


Путин также заявил, что может созвониться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить идею перемирия.

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