Путин: Россия согласна на перемирие с Украиной, но это должно привести к долгосрочному миру

ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия, подчеркнул Путин.





В то же время он указал, что Украине выгодно добиться перемирия на 30 суток на фоне того, что все ее военные в Курской области заблокированы. Путин сообщил, что ситуация в приграничном регионе под контролем РФ, а группировка ВСУ сейчас в полной изоляции.





Киев может использовать перемирие на 30 суток для получения оружия или принудительной мобилизации, отметил президент России.





Путин также заявил, что может созвониться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить идею перемирия.