Член президентского Совета по правам человека Кабанов связал вердикт ЕСПЧ против Украины по трагедии в Одессе со сближением США и РФ

Решение ЕСПЧ признать Украину виновной в бездействии при пожаре в одесском Доме профсоюзов в 2014 году связано с новой политикой президента США Дональда Трампа по сближению с РФ. Таким выводом поделился с Daily Storm член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов.





«Не прошло и 10 лет, как явные факты признаны реальностью. Это просто называется вектор, ничего другого не происходит. Это подтверждает, что ЕСПЧ уже стал политизирован, как и другие структуры, и становится заложником общих трендов», — заявил член российского СПЧ.





Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) с 16 сентября. Таким образом, она вышла и из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Несмотря на неожиданное решение суда по трагедии в Одессе, Кабанов отрицает, что в ближайшее время отношения между ЕСПЧ и Россией возобновятся.





«Не думаю, что это будет скоро. Всем стало понятно, что эта структура нам пользы никакой не приносит. Раньше мы прислушивались, поскольку были частью системы. Уверен, что мы этой частью европейской системы не будем», — считает член Совета по правам человека в РФ.





ЕСПЧ признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей из пожара в Одессе 2 мая 2014 года. Заявление было подано в ЕСПЧ от 28 пострадавших и их родственников. Согласно решению суда, Украина должна выплатить истцам в общей сложности 114 тысяч евро.