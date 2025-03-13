Российские военные освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа, сообщило 13 марта Минобороны. Военные Украины удерживали контроль над Суджей с августа 2024 года. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев считает, что теперь нужно освободить весь Суджанский район, а затем переходить на территорию Сумской области Украины, чтобы остановить огонь оттуда.





«Суджу освободили, остались еще населенные пункты, которые находятся в Суджанском районе, их тоже нужно освобождать. И не просто освобождать, а переходить на территорию Сумской области, для того чтобы артиллерия, реактивные системы залпового огня не вели огонь уже по освобожденной Судже», — сказал Daily Storm Соболев.





Генерал-лейтенант отметил, что украинская сторона продолжает наносить артиллерийские удары и удары с помощью реактивной системы залпового огня по Курской области.





«Поэтому нам нужна еще и буферная зона, чтобы артиллерия украинская не доставала до наших территорий освобожденных», — пояснил он.





Врио главы Курской области Александр Хинштейн 11 марта рассказал, что для прорыва позиций украинской армии российские бойцы шесть суток ползли 14 километров по газопроводу. Россияне выбрались на поверхность на газоизмерительной станции в Судже и ударили по противнику.





Генерал Соболев также прокомментировал возможность временного перемирия с Украиной.





«Я говорил и говорю, что временное перемирие месячное нам совершенно не выгодно. Тем более многие европейские лидеры говорят о том, что это время используют для доукомплектования, поставки боеприпасов Украине, чтобы она привела свои войска в надлежащее состояние и могла продолжать войну. Зачем же нам это? <...> Мы наступаем. И с военной, и с политической точки зрения нам это крайне невыгодно!» — подчеркнул член комитета Госдумы по обороне.





Виктор Соболев считает, что Россия должна выдвинуть для перемирия условия, которые соответствуют целям специальной военной операции: демилитаризация, денацификация Украины. Тогда можно о чем-то договариваться, допускает он.





13 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире «России 1» заявил, что временное перемирие ничего не дает Москве. По его словам, оно только позволит украинцам «перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое».