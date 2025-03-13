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Проживающие в России белорусы смогут избираться и голосовать на выборах
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Такое же право получат и граждане России, находящиеся в соседней республике undefined
Новости

Проживающие в России белорусы смогут избираться и голосовать на выборах

Такое же право получат и граждане России, находящиеся в соседней республике

Россияне, живущие в Белоруссии, смогут избираться на белорусских выборах и принимать участие в голосовании. Наделены правом становиться депутатами и голосовать будут и граждане Белоруссии в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.


Президент РФ добавил, что строительство Союзного государства продолжается. Договор о гарантиях безопасности в рамках объединения вступил в силу.


Путин сообщил, что торговля России и Белоруссии идет в нацвалютах более чем на 90% и защищена от влияния третьих стран. 


Путин также заявил, что ждет Лукашенко в Москве на 9 Мая, а также белорусские расчеты на параде.


Ранее в Путин и Лукашенко в Кремле обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

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#белоруссия #владимир путин #александр лукашенко
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