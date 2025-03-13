Проживающие в России белорусы смогут избираться и голосовать на выборах

Россияне, живущие в Белоруссии, смогут избираться на белорусских выборах и принимать участие в голосовании. Наделены правом становиться депутатами и голосовать будут и граждане Белоруссии в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.





Президент РФ добавил, что строительство Союзного государства продолжается. Договор о гарантиях безопасности в рамках объединения вступил в силу.





Путин сообщил, что торговля России и Белоруссии идет в нацвалютах более чем на 90% и защищена от влияния третьих стран.





Путин также заявил, что ждет Лукашенко в Москве на 9 Мая, а также белорусские расчеты на параде.





Ранее в Путин и Лукашенко в Кремле обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.