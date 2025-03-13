Сколько вражеских бойцов воспользовалось листовками, неизвестно. Судя по кадрам, полученным Daily Storm, украинских военных призывали сложить оружие, обмотать левую руку белым бинтом и двигаться в направлении, которое они могли получить, позвонив по указанному номеру.





В тесте листовки российские военные отмечают, что конфликт скоро закончится, и что не всем суждено вернуться живыми. В связи с этим тем, кто добровольно сдастся, будет гарантировано выживание.





Вторжение ВСУ в Курскую область произошло 6 августа. Целью противника был захват российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал своих бойцов.





Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили множество населенных пунктов.