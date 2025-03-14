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Собянин: Четыре летевших к Москве дрона сбиты системой ПВО
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Еще три беспилотника ликвидировали в Подмосковье undefined
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Собянин: Четыре летевших к Москве дрона сбиты системой ПВО

Еще три беспилотника ликвидировали в Подмосковье

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, летевших в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


Обломки дрона упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По словам собеседника агентства, пострадавших нет.


Источник уточнил, что в результате прилета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в доме разрушена часть мансардного этажа и наружной стены, но возгорания нет. Кроме того, повреждены три автомобиля и квадроцикл.


Еще один беспилотник попал в навесную часть кровли жилого многоквартирного дома на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предварительно, пострадавших нет.


Кроме того, три дрона были сбиты в Подмосковье. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, два беспилотника ПВО перехватили над Балашихой. Обломки одного из БПЛА упали на строительную площадку в балашихинском микрорайоне Измайлово.


Третий дрон сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском округе. Его обломки упали на строящийся многоэтажный дом. Воробьев отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

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#москва #подмосковье #бпла
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