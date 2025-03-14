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МВД: При освобождении Суджи Курской области нашли более 150 человек, числившихся пропавшими
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Полиция помогает им связаться с родственниками undefined
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МВД: При освобождении Суджи Курской области нашли более 150 человек, числившихся пропавшими

Полиция помогает им связаться с родственниками

В Курской области после освобождения Суджи были найдены 154 человека, которые числились попавшими, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.


Они живы, уточнила представитель ведомства. Правоохранители помогают людям связаться с родственниками. В частности, сотрудники миграционного подразделения МВД принимают заявки россиян на восстановление утраченных паспортов. Волк добавила, что документы изготовят в течение суток, а госпошлину оплачивать не нужно.


Кроме того, для удобства граждан сотрудники полиции проводят выездные приемы в пунктах временного размещения.


Об освобождении города Суджи Курской области в Минобороны сообщили 13 марта. Также под контроль российских военных перешли населенные пункты Меловой и Подол. По данным МЧС, из Суджанского района эвакуировали 199 человек.

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#мвд #курск #пропавшие люди #суджа
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