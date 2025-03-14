Новости
Новости 18+
St
Институт Рособрнадзора обвинили в хищении более 100 миллионов рублей
18+
После проверки Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело undefined
Новости

Институт Рособрнадзора обвинили в хищении более 100 миллионов рублей

После проверки Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело

Генпрокуратура обнаружила хищение свыше 100 миллионов рублей в подведомственном Рособрнадзору Федеральном институте оценки качества образования, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.


В заявлении уточняется, что похищенные деньги были взяты из более чем 140 миллионов рублей, которые институту направила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Как рассказали в ведомстве, полученные деньги институт должен был потратить на изучение качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений. 


Однако вместо этого в исследовательском центре в период с 2021-го по 2022 год заключили фиктивные договоры с подконтрольными ему организациями на выполнение заказанных работ. Таким образом мошенники смогли вывести большую часть денег из выделенного бюджета.


По результатам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой. Максимальное наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#бюджет #мошенничество #генпрокуратура
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...