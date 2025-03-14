Экс-командира «Русича» приговорили к пожизненному сроку в Финляндии по делу о военных преступлениях

Окружной суд Хельсинки приговорил бывшего командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Почуева.





Тордена обвиняют в пяти военных преступлениях, совершенных на Украине в 2014-2015 годах. Отмечается, что бывший командир «Русича» вину не признал. Защита считает, что он стал объектом политического преследования.





Как считает обвинение, в сентябре 2024 года подразделение «Русича», участвовавшее в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, убило 22 и ранило четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также утверждается, что ДШРГ вывесила украинский флаг на КПП, а затем обстреляла грузовик и легковой автомобиль армии Украины.





Тордена задержали в Финляндии в июле 2023 года. Изначально его обвинили в нарушении миграционного законодательства. Позже, когда он находился под стражей, власти Украины попросили экстрадировать россиянина в связи с делом о военных преступлениях. Суд отклонил запрос. Рассмотрение его дела прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года.