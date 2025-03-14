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Кремль подтвердил встречу спецпосланника Трампа с Путиным
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Глава государства передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для американского коллеги undefined
Новости

Кремль подтвердил встречу спецпосланника Трампа с Путиным

Глава государства передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для американского коллеги

Президент России Владимир Путин накануне, 13 марта, поздно вечером принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.


Представитель Кремля добавил, что Уиткофф предоставил «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин, в свою очередь, передал через спецпосланника «дополнительные сигналы» для президента США Дональда Трампа.


Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва и Вашингтон будут определяться со сроками телефонного разговора Путина и Трампа после того, как Уиткофф передаст информацию американскому лидеру. По словам Пескова, «понимание, что он нужен, есть с двух сторон».


Заявления Путина относительно принципиальной поддержки им прекращения огня на Украине делают оправданным «осторожный оптимизм» США, отметил представитель Кремля. Пресс-секретарь главы государства добавил, что еще многое предстоит сделать.


Ранее о запланированной встрече Уиткоффа с Путиным после переговоров делегаций США и Украины в Джидде сообщало агентство Bloomberg. В Кремле обещали «своевременно проинформировать», если их встреча состоится.

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#сша #владимир путин #дмитрий песков
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