Кремль подтвердил встречу спецпосланника Трампа с Путиным

Президент России Владимир Путин накануне, 13 марта, поздно вечером принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.





Представитель Кремля добавил, что Уиткофф предоставил «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин, в свою очередь, передал через спецпосланника «дополнительные сигналы» для президента США Дональда Трампа.





Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва и Вашингтон будут определяться со сроками телефонного разговора Путина и Трампа после того, как Уиткофф передаст информацию американскому лидеру. По словам Пескова, «понимание, что он нужен, есть с двух сторон».





Заявления Путина относительно принципиальной поддержки им прекращения огня на Украине делают оправданным «осторожный оптимизм» США, отметил представитель Кремля. Пресс-секретарь главы государства добавил, что еще многое предстоит сделать.





Ранее о запланированной встрече Уиткоффа с Путиным после переговоров делегаций США и Украины в Джидде сообщало агентство Bloomberg. В Кремле обещали «своевременно проинформировать», если их встреча состоится.