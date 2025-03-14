Убили одного из участников столкновения у Дома профсоюзов в Одессе

В центре Одессы неизвестный застрелил одного из участников у Дома профсоюзов в 2014 году Демьяна Ганула, пишет агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники в полиции.





По данным издания, стрелок скрылся с места преступления. Отмечается, что убийство произошло в Приморском районе города. На месте работает оперативно-следственная группа и криминалисты.





Украинская полиция возбудила уголовное дело. Уточняется, что правоохранители рассматривают произошедшее как умышленное убийство, совершенное по заказу.





Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко взял расследование убийства на личный контроль, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По словам парламентария, министр сообщил, что центральный аппарат Нацполиции сформировал оперативную группу, которая уже выехала в Одессу, как и глава Национальной полиции Украины.





Убийство произошло после того, как накануне, 13 марта, ЕСПЧ признал украинские власти ответственными за непринятие мер по предотвращению насилия и спасению жизней людей во время событий в Одессе 2 мая 2014 года.