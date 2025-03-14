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Евросоюз снял санкции с четырех россиян
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В их числе министр спорта Дегтярев undefined
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Евросоюз снял санкции с четырех россиян

В их числе министр спорта Дегтярев

Евросоюз исключил из санкционных списков главу Олимпийского комитета России и министра спорта страны Михаила Дегтярева, бизнесменов Владимира Рашевского и Вячеслава Кантора и сестру предпринимателя Алишера Усманова Гульбахор, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатов.


Это решение принято в рамках очередного продления индивидуальных санкций ЕС, полугодовой срок действия которых истекал 15 марта.


С Дегтярева, Кантора и Усмановой ограничения сняли по просьбе Венгрии, отмечает агентство Reuters. В ответ на это страна согласилась на продление антироссийских санкций. Уточняется, что изначально Венгрия настаивала на исключении из санкционного списка девяти человек, в том числе предпринимателя Михаила Фридмана. 


Санкции с бывшего главы «Еврохима» Рашевского сняли не по просьбе Венгрии, а из-за «недостаточных оснований» для продления ограничений, объясняет агентство. Также из списка убрали имена трех умерших россиян.

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#санкции #евросоюз #дегтярев
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