Евросоюз снял санкции с четырех россиян

Евросоюз исключил из санкционных списков главу Олимпийского комитета России и министра спорта страны Михаила Дегтярева, бизнесменов Владимира Рашевского и Вячеслава Кантора и сестру предпринимателя Алишера Усманова Гульбахор, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатов.





Это решение принято в рамках очередного продления индивидуальных санкций ЕС, полугодовой срок действия которых истекал 15 марта.





С Дегтярева, Кантора и Усмановой ограничения сняли по просьбе Венгрии, отмечает агентство Reuters. В ответ на это страна согласилась на продление антироссийских санкций. Уточняется, что изначально Венгрия настаивала на исключении из санкционного списка девяти человек, в том числе предпринимателя Михаила Фридмана.





Санкции с бывшего главы «Еврохима» Рашевского сняли не по просьбе Венгрии, а из-за «недостаточных оснований» для продления ограничений, объясняет агентство. Также из списка убрали имена трех умерших россиян.