Дания пригрозила США войной из-за Гренландии

Претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию могут привести к войне между Копенгагеном и Вашингтоном, заявил председатель комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов на своей странице в соцсети X.





Ярлов подчеркнул, что не одобряет «шутки генсека НАТО с Трампом о Гренландии». По словам председателя комитета по обороне, это означало бы войну между двумя странами альянса.





Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на брифинге, что Североатлантическому альянсу не стоит касаться темы возможного вхождения Гренландии в состав Соединенных Штатов.





Трамп 13 марта заявил, что присоединение острова к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности.





Незадолго до этого газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации Белого дома, написала, что американский лидер рассматривает территориальную экспансию как ключевой элемент своего политического наследия и продолжает активно продвигать эту идею, несмотря на сопротивление со стороны других стран.