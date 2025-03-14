Лукашенко: Губернаторы должны походить по говну, чтобы понимать его запах

Губернаторы в регионах должны «походить по говну», чтобы «понимать» его запах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Москве на пленарном заседании Совета Федерации. Трансляция выступления велась на сайте верхней палаты российского парламента.





Белорусский президент рассказал, как готовил членов нынешнего правительства к высоким должностям. По словам Лукашенко, для воспитания нового поколения он «катал» их в статусе губернаторов «по земле», чтобы они понимали принцип этой работы.





Глава государства убежден, что будущие министры должны не только знать экономическую теорию, но и преуспевать в практических навыках. Теперь один из «воспитанников» стал премьер-министром страны, уточнил Лукашенко.





Накануне, 13 марта, в Москве прошли переговоры между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, лидеры двух стран провели встречу в расширенном составе в формате обеда и подписали ряд документов о сотрудничестве.