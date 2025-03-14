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Лукашенко: Губернаторы должны походить по говну, чтобы понимать его запах
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Белорусский президент рассказал, как готовил чиновников к высоким должностям undefined
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Лукашенко: Губернаторы должны походить по говну, чтобы понимать его запах

Белорусский президент рассказал, как готовил чиновников к высоким должностям

Губернаторы в регионах должны «походить по говну», чтобы «понимать» его запах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Москве на пленарном заседании Совета Федерации. Трансляция выступления велась на сайте верхней палаты российского парламента.


Белорусский президент рассказал, как готовил членов нынешнего правительства к высоким должностям. По словам Лукашенко, для воспитания нового поколения он «катал» их в статусе губернаторов «по земле», чтобы они понимали принцип этой работы. 


Глава государства убежден, что будущие министры должны не только знать экономическую теорию, но и преуспевать в практических навыках. Теперь один из «воспитанников» стал премьер-министром страны, уточнил Лукашенко.


Накануне, 13 марта, в Москве прошли переговоры между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, лидеры двух стран провели встречу в расширенном составе в формате обеда и подписали ряд документов о сотрудничестве.

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#губернатор #александр лукашенко #заседание
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