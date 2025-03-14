Трамп заявил, что призвал Путина пощадить окруженных украинских военных

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным накануне, 13 марта, в ходе которых попросил его «полностью пощадить» окруженных украинских военных в Курской области. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.





Лидер Соединенных Штатов уточнил, что в окружение «попали тысячи» украинских солдат. Прошедшую беседу Трамп назвал «хорошей и продуктивной». По словам президента США, есть «очень хорошие шансы», что конфликт на Украине наконец-то завершится.





Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что с Путиным говорил не сам Трамп, а его советник по национальной безопасности Стивен Уиткофф.





Накануне вечером, 13 марта, прошла встреча Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что через спецпосланника Путин передал «сигналы» американскому коллеге.





Ранее Путин на совещании в одном из пунктов управления Курской группировкой войск заявил, что ко взятым в плен украинским военнослужащим в Курской области «прежде всего должны относиться как к террористам» в соответствии с российским законодательством.