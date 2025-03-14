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Машина телеведущего Артура Цветкова попала в аварию в Подмосковье
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Самого шоумена в салоне не было, водитель не пострадал undefined
Новости

Машина телеведущего Артура Цветкова попала в аварию в Подмосковье

Самого шоумена в салоне не было, водитель не пострадал

Автомобиль телеведущего Артура Цветкова, известного как Vj Archi, попала в аварию в Одинцовском районе Московской области, рассказала Daily Storm знакомая шоумена. По ее словам, водитель Цветкова не пострадал, а сам ведущий в салоне в этот момент не был.


«Из едущего впереди грузовика при сильных порывах ветра выбросило строительный мусор. Обычно Артур ездит на пассажирском сиденье спереди с водителем, и сегодняшний день не стал исключением», — рассказала Daily Storm знакомая Цветкова.


«Но ангел уберег Артура, так как водитель отвез его домой за пять минут до этого и двигался на заправку один», — добавила собеседница.


Сам Цветков рассказал, что у водителя после ДТП «тряслись руки». «Ситуация трындец!» — пожаловался шоумен.

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#дтп #подмосковье #телеведущий
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