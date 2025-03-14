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Лукашенко: Путину звонили с Украины, но это пока непубличная информация
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Президент Белоруссии добавил, что относился к Зеленскому как сыну, но тот поступил «как гнида» undefined
Новости

Лукашенко: Путину звонили с Украины, но это пока непубличная информация

Президент Белоруссии добавил, что относился к Зеленскому как сыну, но тот поступил «как гнида»

Российскому президенту Владимиру Путину звонили с Украины, но это пока непубличная информация, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, фрагмент которого она опубликовала в своем Telegram-канале.


На вопрос о том, есть ли сейчас в Европе договороспособные люди, Лукашенко привел в пример Украину, где таких, по его мнению, нет.


Кроме того, белорусский лидер заявил, что воспринимал президента Украины Владимира Зеленского как сына, но он поступил «как гнида».


Накануне, 13 марта, в Москве прошли переговоры между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. Также лидеры двух стран провели встречу в расширенном составе в формате обеда и подписали ряд документов о сотрудничестве.

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#украина #александр лукашенко #скабеева
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