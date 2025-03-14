Лукашенко: Путину звонили с Украины, но это пока непубличная информация

Российскому президенту Владимиру Путину звонили с Украины, но это пока непубличная информация, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, фрагмент которого она опубликовала в своем Telegram-канале.





На вопрос о том, есть ли сейчас в Европе договороспособные люди, Лукашенко привел в пример Украину, где таких, по его мнению, нет.





Кроме того, белорусский лидер заявил, что воспринимал президента Украины Владимира Зеленского как сына, но он поступил «как гнида».





Накануне, 13 марта, в Москве прошли переговоры между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. Также лидеры двух стран провели встречу в расширенном составе в формате обеда и подписали ряд документов о сотрудничестве.