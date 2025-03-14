Путин ответил на просьбу Трампа пощадить украинских военных в Курской области

Президент России Владимир Путин ознакомился с просьбой американского коллеги Дональда Трампа «полностью пощадить» украинских военных в Курской области. Об этом глава государства заявил на совещании с Советом Безопасности.





Путин подчеркнул, что для эффективной реализации призыва американского лидера нужен соответствующий приказ Киева сложить оружие. Российский лидер уточнил, что в этом случае украинским военным будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и закона России.





Также глава государства отметил, что «украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения». Путин напомнил, что «эти деяния» квалифицируются Генпрокуратурой как терроризм.





Президент добавил, что российская сторона с пониманием относится к призыву Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера.