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Путин ответил на просьбу Трампа пощадить украинских военных в Курской области
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Президент подчеркнул, что Киев для этого должен приказать сложить оружие undefined
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Путин ответил на просьбу Трампа пощадить украинских военных в Курской области

Президент подчеркнул, что Киев для этого должен приказать сложить оружие

Президент России Владимир Путин ознакомился с просьбой американского коллеги Дональда Трампа «полностью пощадить» украинских военных в Курской области. Об этом глава государства заявил на совещании с Советом Безопасности.


Путин подчеркнул, что для эффективной реализации призыва американского лидера нужен соответствующий приказ Киева сложить оружие. Российский лидер уточнил, что в этом случае украинским военным будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и закона России.


Также глава государства отметил, что «украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения». Путин напомнил, что «эти деяния» квалифицируются Генпрокуратурой как терроризм.


Президент добавил, что российская сторона с пониманием относится к призыву Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера.

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