В Белгороде откроют храм для ослепших участников СВО

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сообщил о планах по строительству церкви для незрячих людей и ослепших участников СВО. По его словам, в том числе это важно из-за роста числа россиян, потерявших зрение, вернувшихся из зоны специальной военной операции. В пресс-службе Белгородской епархии рассказали Daily Storm о том, что будет в церкви и какую еще помощь там смогут оказать участникам СВО.





«Когда мы подписывали соглашение о сотрудничестве между митрополией и обществом слепых, они высказались с просьбой построить им храм. Родилась идея на месте этой часовни построить храм. Нашлись люди, которые сейчас готовы помочь в этом деле», — сообщили Daily Storm в пресс-службе белгородской епархии.





В церкви для слепых и слабовидящих людей будут тактильные иконы, шрифт Брайля, постоянные звуковые трансляции молитв и псалмов, а также сеансы тифлокомментирования, когда через специальные наушники им будут объяснять происходящее на богослужениях.





Для участников СВО, помимо возможности приобщиться к таинствам в храме, планируют реализовать сеансы реабилитации по оказанию психологическую помощь. Проводить их будут в том числе священники из числа бывших военных.





Архитекторы белгородской епархии сейчас заняты отрисовкой проекта будущего храма. После завершения проекта останется обсудить его с руководством города и решить вопрос с документаций по строительству.