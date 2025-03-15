Трамп назвал сарказмом слова о завершении конфликта на Украине за сутки

Президент США Дональд Трамп сказал, что был «немного саркастичен», когда обещал положить конец конфликту между Россией и Украиной за 24 часа, сообщает телеканал CNN.





Глава Белого дома заявил, что у Соединенных Штатов есть согласие о прекращении огня с украинской стороны. Трамп подчеркнул, что США «пытаются добиться этого и от России».





По словам американского лидера, сейчас процесс урегулирования конфликта «идет нормально». Президент США добавил, что «в понедельник будет чуть больше ясности, и, надеюсь, это будет хорошая новость».





Также Трампа спросили, были ли у него контакты с президентом России Владимиром Путиным в последние дни или часы. Глава Белого дома ответил, что не хочет этого говорить. При этом американский лидер отметил, что уже работал с господином Путиным и «все идет достаточно хорошо».





Трамп в ходе предвыборной кампании не раз заявлял, что сможет завершить конфликт за сутки. Перед инаугурацией американский лидер шутил, что «прошло только полдня». Посланник президента по Украине Кит Келлог уточнил, что Трамп, обещая закончить конфликт на Украине за 24 часа, не уточнял день и год, когда это произойдет.