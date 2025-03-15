Песков: Предложение Путина ВСУ сложить оружие скоро истечет

Предложение президента России Владимира Путина к украинским войскам в Курской области сложить оружие в обмен на сохранение жизней пока действует, но вскоре срок истечет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.





Представитель Кремля подчеркнул, что время у ВСУ «сокращается, как шагреневая кожа».





Ранее на совещании Совета безопасности Путин гарантировал украинским военным в Курской области жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия. Российский президент подчеркнул, что для этого Киев должен отдать соответствующий приказ.





Таким образом глава государства отреагировал на просьбу президента США Дональда Трампа «пощадить» ВСУ в Курской области.