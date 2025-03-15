NYT: Для россиян могут ужесточить правила въезда в США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточить правила въезда в страну для граждан России, Белоруссии и еще 41 государства, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.





Издание опубликовало таблицу с «красной», «оранжевой» и «желтой» категориями государств. Гражданам стран из первой въезд в страну будет полностью запрещен, из второй — ограничат выдачу виз. Странам из «желтой» категории планируется дать 60 дней на устранение факторов, вызывающих «беспокойство» США. Иначе они могут попасть в категорию полного запрета или резкого ограничения выдачи виз.





Предполагается, что въезд в Соединенные Штаты будет запрещен гражданам Афганистана, Бутана, Венесуэлы, Ирана, Кубы, КНДР, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.





К «оранжевой» категории предположительно, будут отнесены Россия и Белоруссия, а также Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркмения. Издание отмечает, что «состоятельным деловым путешественникам» из этих стран въезд может быть разрешен. Однако люди, пользующиеся иммиграционными или туристическими визами, попасть в США не смогут.





В последнюю категорию войдут 22 государства, в том числе Зимбабве, Чад, Невис, Вануату и другие.





Газета напомнила, что в день инаугурации президент США Дональд Трамп подписал указ, которым поручил выявить государства, «в отношении которых информация о проверке настолько недостаточна, что требует частичного или полного приостановления въезда граждан из этих стран». Американский лидер отвел на подготовку отчета 60 дней. Как подсчитало издание, документ должен быть представлен примерно в течение недели.