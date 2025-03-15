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В России задержали более 40 наркодилеров, которые легализовали 10 миллиардов рублей
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Злоумышленникам вменяют более 50 преступлений undefined
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В России задержали более 40 наркодилеров, которые легализовали 10 миллиардов рублей

Злоумышленникам вменяют более 50 преступлений

Следователи задержали семь предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества, которое легализовывало доходы от наркобизнеса на 10 миллиардов рублей в нескольких регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.


По ее данным, злоумышленники с 2018-го по 2023 год бесконтактным способом сбывали запрещенные синтетические вещества через интернет-магазин. Правоохранители изъяли из незаконного оборота более одной тонны наркотических средств, а также более 10 тонн их прекурсоров.


Деньги от продажи наркотиков поступали на криптовалютные кошельки, уточнили в Росфинмониторинге. Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, злоумышленники перечисляли доходы на «промежуточные» кошельки, обналичивали через «дроповые» карты и распределяли между собой.


Возбуждено уголовное дело по статье о легализации или отмывании денег, а также имущества, полученных преступным путем. Как отметила Волк, всего задержанным вменяют свершение более 53 преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

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#наркотики #отмывание денег #росфинмониторинг #легализация
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