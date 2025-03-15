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Подросток поджег центр патриотического воспитания в Смоленской области
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На школьника завели дело о теракте undefined
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Подросток поджег центр патриотического воспитания в Смоленской области

На школьника завели дело о теракте

В городе Вязьме Смоленской области задержан 15-летний подросток по подозрению в поджоге центра патриотического воспитания «Долг», сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.


По словам школьника, с ним связался неизвестный через мессенджер и предложил 320 тысяч рублей, если подросток подожжет штаб всех смоленских поисковиков. В ночь на 13 марта юноша пришел к центру «Долг», разбил молотком стекло и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью, а после скрылся.


В ФСБ отметили, что действия подростка не нанесли большого урона, огонь частично повредил окно и подоконник. Как пояснил молодой человек, за выполнение задания ему не заплатили.


Возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 20 лет.

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#фсб #поджог #смоленская область #подросток
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