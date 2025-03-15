Дуров покинул Францию и отправился в Дубай

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию и направился в Дубай по разрешению суда, сообщает французское издание Agence France-Presse (AFP).





Дурова задержали в парижском аэропорту в августе 2024 года. Изначально его заключили под стражу, но потом выпустили под залог в пять миллионов евро. Предприниматель должен был дважды в неделю отмечаться в полиции, а также не мог покидать территорию Франции.





Основателю Telegram был предъявлен ряд обвинений из шести пунктов, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.





Прокурор Парижа Лор Бекко назвала дело против Дурова показательным в плане борьбы с киберпреступностью. По ее словам, мессенджер привлек внимание следователей из-за того, что не реагировал на их запросы по поводу противоправного контента.