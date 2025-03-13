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Песков: Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области
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Верховный главнокомандующий заслушал доклады военачальников группировки войск «Север» undefined
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Песков: Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области

Верховный главнокомандующий заслушал доклады военачальников группировки войск «Север»

Президенту России Владимиру Путину доложили о завершающей стадии курской операции. Командующий и заместитель командующего группировки войск «Север» лично рассказали главе государства о всех деталях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.  


Он подчеркнул, что речь шла «о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков». 


Во время посещения командного пункта в Курской области Путин также заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Тот доложил главе государства, что за последние пять дней российские войска освободили 24 населенных пункта. 


Всего удалось отбить у ВСУ более 1,1 тысячи квадратных километров, или 86% территории, первоначально захваченной Украиной. По словам Герасимова, группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, добавил он. 


Президент поставил перед военными задачу «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника» и «полностью освободить территорию Курской области».

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