Песков: Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области

Президенту России Владимиру Путину доложили о завершающей стадии курской операции. Командующий и заместитель командующего группировки войск «Север» лично рассказали главе государства о всех деталях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





Он подчеркнул, что речь шла «о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков».





Во время посещения командного пункта в Курской области Путин также заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Тот доложил главе государства, что за последние пять дней российские войска освободили 24 населенных пункта.





Всего удалось отбить у ВСУ более 1,1 тысячи квадратных километров, или 86% территории, первоначально захваченной Украиной. По словам Герасимова, группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, добавил он.





Президент поставил перед военными задачу «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника» и «полностью освободить территорию Курской области».