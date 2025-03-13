ФСБ предотвратила рассылку «подарочных» бомб участникам СВО и чиновникам в нескольких регионах России

Посылки обнаружили в аэропорту Челябинска — бомбы были закамуфлированы под парфюмерные наборы. Они должны были сработать при вскрытии упаковки.





Адресаты, по сведениям спецслужб РФ, находились в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области.





Кроме того, в Челябинске нашли тайник, в котором были четыре самодельных взрывных устройства. Они предназначались военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.





Завербованный украинскими спецслужбами россиянин, который и направлял посылки, был задержан в Первоуральске.