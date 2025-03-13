ФСБ предотвратила рассылку «подарочных» бомб участникам СВО и чиновникам в нескольких регионах России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила массовую рассылку «подарочных» бомб по почте. Украинские спецслужбы готовили серию покушений на участников СВО и госслужащих, сообщили силовики.
Посылки обнаружили в аэропорту Челябинска — бомбы были закамуфлированы под парфюмерные наборы. Они должны были сработать при вскрытии упаковки.
Адресаты, по сведениям спецслужб РФ, находились в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области.
Кроме того, в Челябинске нашли тайник, в котором были четыре самодельных взрывных устройства. Они предназначались военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.
Завербованный украинскими спецслужбами россиянин, который и направлял посылки, был задержан в Первоуральске.