«Конфискация имущества и лишение свободы до пяти лет»: Володин заявил о разработке новых мер против тех, кто призывает к санкциям и дискредитирует ВС РФ

Предполагаются лишение свободы на срок до пяти лет и конфискация имущества за дискредитацию Вооруженных сил РФ или призывы к ограничительным мерам в отношении России, совершенные из корыстных побуждений, отметил он.





Также предлагается проводить судебные разбирательства «по делам о противоправных действиях против России, совершенных из-за рубежа», для иноагентов и тех, кто покинул страну, без их участия.





Если поправки примут, то статус иностранных агентов также смогут получить те, кто оказывает содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует (например, Международного уголовного суда).





«Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможности уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами», — подчеркнул председатель Госдумы.





По словам Володина, статус иноагента могут получить также «помощники» иностранных государственных органов, действующих против безопасности России, а также лица, вовлекающие граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред РФ.