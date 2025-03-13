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«Конфискация имущества и лишение свободы до пяти лет»: Володин заявил о разработке новых мер против тех, кто призывает к санкциям и дискредитирует ВС РФ
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Также планируют расширить список оснований для признания иноагентом undefined
Новости

«Конфискация имущества и лишение свободы до пяти лет»: Володин заявил о разработке новых мер против тех, кто призывает к санкциям и дискредитирует ВС РФ

Также планируют расширить список оснований для признания иноагентом

За призывы к санкциям против России предлагают ввести уголовную ответственность, а список оснований для признания иностранным агентом — расширить. О деталях трех законопроектов рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Предполагаются лишение свободы на срок до пяти лет и конфискация имущества за дискредитацию Вооруженных сил РФ или призывы к ограничительным мерам в отношении России, совершенные из корыстных побуждений, отметил он.


Также предлагается проводить судебные разбирательства «по делам о противоправных действиях против России, совершенных из-за рубежа», для иноагентов и тех, кто покинул страну, без их участия.


Если поправки примут, то статус иностранных агентов также смогут получить те, кто оказывает содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует (например, Международного уголовного суда).


«Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможности уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами», — подчеркнул председатель Госдумы.


По словам Володина, статус иноагента могут получить также «помощники» иностранных государственных органов, действующих против безопасности России, а также лица, вовлекающие граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред РФ.

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