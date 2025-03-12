Путин, одетый в военную форму, впервые посетил Курскую область после вторжения ВСУ

Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управления курской группировкой. Российский лидер прибыл на место в военной форме и заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова.





Герасимов сообщил президенту России, что российские военнослужащие освободили более 1100 квадратных километров в курском приграничье, наши бойцы контролируют 86% оккупированных территорий. За время боев украинская сторона потеряла 67 тысяч человек и свыше семи тысяч единиц техники. Много потерь ВСУ понесли при освобождении села Малая Локня.





Начальник Генштаба рассказал российскому лидеру, что за последние пять дней удалось освободить 24 населенных пункта и 259 квадратных километров в регионе. Враг намеревался создать в Курской области плацдарм, сделать ситуацию разменной монетой, но план провалился.





Герасимов также не оставил без внимания проведенную российскими военными операцию «Поток», когда ВС РФ воспользовались трубой газопровода, по которой раньше поступало топливо через Украину в Европу, чтобы прорвать оборонительные позиции ВСУ в Суджанском районе. Он заявил, что операция стала полной неожиданностью для ВСУ.





Герасимов подчеркнул, что ВС РФ продолжают освобождение Курской области с задачей выхода на госграницу России в кратчайшие сроки.





Владимир Путин, заслушав доклад, поручил «особо подумать» о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы и заявил, что Россия будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам.





Президент поблагодарил руководство Генштаба и особо отличившиеся подразделения за проделанную работу в Курской области, а также заявил, что главная задача на ближайшее время — окончательно разгромить противника, окопавшегося в области, и полностью освободить ее.





Вторжение ВСУ в Курскую область произошло 6 августа. Целью противника был захват российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал своих бойцов.





Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили множество населенных пунктов.