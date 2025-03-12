«Неудачники» или «новые Ломоносовы»? В Госдуме оценили слова Матвиенко о студентах из глубинки

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подняла острую тему массового оттока студентов из регионов в столичные вузы, заявив, что многие из них после окончания учебы становятся «неудачниками», так как их специальности в мегаполисах оказываются невостребованными. По ее мнению, крупные университеты Москвы и Санкт-Петербурга «штампуют» излишек специалистов, что приводит к переполненности рынка труда. Однако эта позиция вызвала широкий общественный резонанс и споры среди депутатов.





Первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что проблема не в том, что вузы готовят выпускников по ненужным направлениям, а в том, что молодежь, приехавшая получать образование в мегаполисы, часто не возвращается в родные регионы.





«Неудачниками они себя в основном не считают, поскольку уровень доходов в Питере, а особенно в Москве значительно выше, чем в регионах. Поэтому они находят работу, совсем не всегда по специальности, но, как правило, более высокооплачиваемую, чем в регионах», — заявил RTVI депутат.





Смолин добавил, что за последние пять лет в регионах было дополнительно выделено около 80 тысяч бюджетных мест для студентов первого курса, однако это не решило проблему оттока молодежи. Разница в оплате труда между регионами может достигать 5,5 раза, что делает Москву и Петербург более привлекательными для работы.





Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина раскритиковала слова Матвиенко, назвав их «дискриминацией по месту проживания». Она предложила отказаться от ЕГЭ, указывая на его неэффективность в борьбе с коррупцией и ограничении возможностей для талантливой молодежи.





«Задам простой вопрос: неужели тому же Михаилу Ломоносову в свое время следовало запретить учебу в Москве? Ответ очевиден. Так неужели в наше время нужно искусственно отсекать от обучения новых Ломоносовых?!» — задала риторический вопрос она.





Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман подчеркнул, что проблема переизбытка специалистов по юриспруденции и экономике актуальна не только для столичных вузов, но и для других городов страны. Он связал это с ситуацией 1990-х годов, когда вузам стали требоваться юристы и экономисты, и теперь их выпускники зачастую остаются без работы.





Выход из озвученной Матвиенко проблемы Вассерман видит следующим образом: нужно избавляться от тех проблем, которые выявил ЕГЭ, потому что даже крупнейшие вузы, например, московские, «вмещают лишь очень малую долю всех желающих».





В пресс-службе Совфеда позже уточнили, что Матвиенко лишь привела пример ситуации, а не выступала с конкретной инициативой ограничить прием студентов из регионов. Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас также отметил, что речь шла исключительно об эффективности действующей системы приема в вузы.