Ректор Бауманки считает, что студентки не бросят учебу даже с увеличением пособия по беременности в 10 раз

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила как можно быстрее внести в парламент законопроект о поддержке студенческих семей. Матвиенко в том числе призвала в 10 раз увеличить пособия по беременности и родам для студенток. Ректор МГТУ имени Баумана Михаила Гордин считает, что студентки не бросят учебу даже с 10-кратным ростом пособия по беременности.





Daily Storm спросил у ректора МГТУ имени Баумана Михаила Гордина, опасается ли он, что из-за увеличения пособия студентки будут чаще оставлять учебу в случае беременности и меньше женщин получит высшее образование.





«Я не вижу связи. Либо человек хочет учиться и учится, либо он хочет получить пособие. Вы считаете, что они будут бросать учебу, для того чтобы пособие получить? Мне кажется, это странно! Если человек хочет учиться, он сам будет учиться», — заявил Гордин.





«Это разные мотивации. Человек, который хочет получить пособие, не идет учиться и напрягаться», — добавил ректор Бауманки.





Валентина Матвиенко на совещании в Совфеде по вопросам демографии 11 марта похвалила предложение Минтруда. Ведомство призвало рассчитывать пособие по беременности и родам для студенток, ориентируясь не на стипендию, а на минимальный размер оплаты труда по каждому региону.





Таким образом, по словам председателя верхней палаты парламента, пособия по беременности и родам для студенток вырастут в 10 раз.





4 марта спикер Совфеда также сказала, что принцип семейноцентричности должен стать государственной идеологией и пронизывать все нацпроекты, планы и программы.





Сейчас пособия по беременности для студенток выплачивают вузы. Выплата зависит от размера стипендии, в сумме она составляет от 9333 до 23 333 рублей за весь период.