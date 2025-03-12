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Журналистку и писательницу Кеворкову оштрафовали на 600 тысяч рублей и освободили в зале суда
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Обвинение запрашивало для нее шесть лет лишения свободы undefined
Новости

Журналистку и писательницу Кеворкову оштрафовали на 600 тысяч рублей и освободили в зале суда

Обвинение запрашивало для нее шесть лет лишения свободы

Второй Западный окружной военный суд назначил журналистке Надежде Кеворковой штраф в 600 тысяч рублей за пост с упоминанием «Талибана»*, а также перепечатку еще одной публикации. Прокуратура запрашивала ей шесть лет лишения свободы. 


Отмечается, что изначальный размер штрафа составляет 700 тысяч рублей, но с учетом проведенного женщиной срока в СИЗО он снижен до 600 тысяч рублей. 


Поводом для уголовного дела послужили два поста в Telegram-канале Кеворковой: один посвящен деятельности «Талибана», второй — перепечатка текста журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик в 2005 году.


В суде Кеворкова заявила, что «никогда не поддерживала и не поддерживает никакие политические организации и террористическую деятельность». Ее освободили из-под стражи в зале суда.


Кеворкову арестовали в мае 2024 года по делу о публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма с использованием интернета. 


* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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#суд #штраф #журналисты
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