Журналистку и писательницу Кеворкову оштрафовали на 600 тысяч рублей и освободили в зале суда

Второй Западный окружной военный суд назначил журналистке Надежде Кеворковой штраф в 600 тысяч рублей за пост с упоминанием «Талибана»*, а также перепечатку еще одной публикации. Прокуратура запрашивала ей шесть лет лишения свободы.





Отмечается, что изначальный размер штрафа составляет 700 тысяч рублей, но с учетом проведенного женщиной срока в СИЗО он снижен до 600 тысяч рублей.





Поводом для уголовного дела послужили два поста в Telegram-канале Кеворковой: один посвящен деятельности «Талибана», второй — перепечатка текста журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик в 2005 году.





В суде Кеворкова заявила, что «никогда не поддерживала и не поддерживает никакие политические организации и террористическую деятельность». Ее освободили из-под стражи в зале суда.





Кеворкову арестовали в мае 2024 года по делу о публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма с использованием интернета.





* Террористическая организация, запрещена в РФ.