Госсекретарь Рубио: США уже сегодня свяжутся с Россией, чтобы узнать позицию о прекращении огня на Украине

Рубио высказался о гарантиях безопасности для Киева и уточнил, что речь идет «скорее о сдерживании». США не будут рассматривать договор о полезных ископаемых как гарантию, сказал он.





По его мнению, мониторинг за прекращением огня можно будет осуществлять с помощью спутников. Глава Госдепа также считает, что в переговорах об урегулировании конфликта будет затронут вопрос снятия европейских санкций с России.





Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал журналистов «не торопить события» по этому вопросу. Он отметил, что Москва тщательно изучает итоги переговоров Вашингтона и Киева.





11 марта на переговорах в Джидде Украина приняла предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг согласится Россия.





В совместном заявлении говорится, что в связи с результатами прошедших переговоров и готовностью Украины к мирному урегулированию США отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают оказание помощи Украине.