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«Истории неудачников»: Матвиенко призвала ограничить прием студентов из глубинки в столичные вузы
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По ее словам, университеты «штампуют» специалистов, которые не нужны рынку труда undefined
Новости

«Истории неудачников»: Матвиенко призвала ограничить прием студентов из глубинки в столичные вузы

По ее словам, университеты «штампуют» специалистов, которые не нужны рынку труда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала брать меньше выпускников из российских регионов в вузы Москвы, чтобы не получать «истории неудачников».

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«Давайте поставим задачу — в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения, <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — заявила спикер Совфеда.


Части региональных студентов, которые приехали учиться в Москву, не удалось после выпуска найти работу по специальности, уточнила Матвиенко.


По ее словам, «вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников». 


Матвиенко добавила, что вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани увеличивают прием на платные места и штампуют специалистов по профессиям, которые в таком количестве не нужны рынку труда. Она попросила ответственного за культуру сенатора изучить эту проблему.

#валентина матвиенко #образование #вузы
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