«Истории неудачников»: Матвиенко призвала ограничить прием студентов из глубинки в столичные вузы

«Давайте поставим задачу — в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения, <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — заявила спикер Совфеда.





Части региональных студентов, которые приехали учиться в Москву, не удалось после выпуска найти работу по специальности, уточнила Матвиенко.





По ее словам, «вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников».





Матвиенко добавила, что вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани увеличивают прием на платные места и штампуют специалистов по профессиям, которые в таком количестве не нужны рынку труда. Она попросила ответственного за культуру сенатора изучить эту проблему.