«Экзамены и зачеты за деньги»: в Нижнем Новгороде задержали директора филиала института управления РАНХиГС

Уже возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), уточнили в ведомстве.





По версии следствия, с 2019-го по 2025 год подозреваемый, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами образовательного учреждения. Группа занималась получением взяток с жителей региона за незаконные действия: оформление документов о поступлении в учебные заведения, выставление положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий, а также выдачу документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения.





Например, директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от одного из студентов более миллиона рублей, «обеспечив ему содействие в обучении без фактической сдачи зачетов и экзаменов, а также в получении диплома».





Полученные деньги подозреваемые поделили между участниками группы, рассказали в СК. Расследование дела продолжается.





На сайте филиала руководителем указан Александр Парамонов. Он был назначен на этот пост в 2019 году. Также Парамонов является депутатом Законодательного собрания Нижегородской области.