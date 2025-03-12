ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области, четыре сотрудника погибли

В своем Telegram-канале Хинштейн уточнил, что среди жертв удара ВСУ — трое мужчин и одна женщина. Один сотрудник передан медикам, его госпитализируют. Еще одному пострадавшему помощь оказывается на месте.





Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших. Он заверил, что им будет оказана необходимая помощь и поддержка со стороны правительства региона.





Врио губернатора добавил, что разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество. На месте находятся сотрудники полиции, МЧС, представители добровольческого отряда «Барс-Курск», органов власти и врачи.





10 марта Хинштейн сообщал о четырех погибших и девяти раненых в результате украинского удара по торговому центру «Добрыня» в Курской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Позже число жертв увеличилось до пяти.