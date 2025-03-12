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ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области, четыре сотрудника погибли
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Еще один человек — в тяжелом состоянии undefined
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ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области, четыре сотрудника погибли

Еще один человек — в тяжелом состоянии

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) комбикормового завода в селе Козыревка Большесолдатского района четыре человека погибли, еще один получил тяжелые ранения.

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В своем Telegram-канале Хинштейн уточнил, что среди жертв удара ВСУ — трое мужчин и одна женщина. Один сотрудник передан медикам, его госпитализируют. Еще одному пострадавшему помощь оказывается на месте. 


Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших. Он заверил, что им будет оказана необходимая помощь и поддержка со стороны правительства региона.


Врио губернатора добавил, что разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество. На месте находятся сотрудники полиции, МЧС, представители добровольческого отряда «Барс-Курск», органов власти и врачи. 


10 марта Хинштейн сообщал о четырех погибших и девяти раненых в результате украинского удара по торговому центру «Добрыня» в Курской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Позже число жертв увеличилось до пяти. 

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