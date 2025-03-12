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США возобновили отправку военной техники и оружия на Украину
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Вашингтон снова передает Киеву и данные, полученные разведкой undefined
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США возобновили отправку военной техники и оружия на Украину

Вашингтон снова передает Киеву и данные, полученные разведкой

Поставки американской военной помощи Киеву через польский логистический хаб в аэропорту Жешув-Ясенка возобновились. Об этом сообщил замглавы польского оборонного ведомства Павел Залевский. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Польши. 


Также глава нацразведки США Тулси Габбард сообщила о возобновлении обмена разведывательными данными с Украиной.


Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп решил восстановить военную и разведывательную помощь Киеву. Это подтвердил советник американского лидера по нацбезопасности Майкл Уолтц. 


Помощь была остановлена после перепалки Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 28 февраля в Белом доме. 


В Саудовской Аравии 11 марта состоялись переговоры Вашингтона и Киева. Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон. 


Российская сторона пока это предложение официально не комментировала.

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#украина #сша #военная помощь
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