США возобновили отправку военной техники и оружия на Украину

Поставки американской военной помощи Киеву через польский логистический хаб в аэропорту Жешув-Ясенка возобновились. Об этом сообщил замглавы польского оборонного ведомства Павел Залевский. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Польши.





Также глава нацразведки США Тулси Габбард сообщила о возобновлении обмена разведывательными данными с Украиной.





Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп решил восстановить военную и разведывательную помощь Киеву. Это подтвердил советник американского лидера по нацбезопасности Майкл Уолтц.





Помощь была остановлена после перепалки Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 28 февраля в Белом доме.





В Саудовской Аравии 11 марта состоялись переговоры Вашингтона и Киева. Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.





Российская сторона пока это предложение официально не комментировала.