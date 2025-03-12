Песков призвал «не забегать вперед» в вопросе возможного 30-дневного перемирия с Украиной

Он подчеркнул, что Кремль внимательно изучает заявления по итогам состоявшихся американо-украинских переговоров.





Песков допустил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа при необходимости может быть очень быстро организован. Пока никаких договоренностей об этом нет, уточнил представитель Кремля.





По словам Пескова, Кремль внимательно следит за успехами российских военных в Курской области. Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении около 20 населенных пунктов. Заявлялось также, что российские войска вошли в центр Суджи.





11 марта на переговорах в Джидде Украина приняла предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления с условием, если на такой же шаг согласится Россия.





В совместном заявлении говорится, что в связи с результатами прошедших переговоров и готовностью Украины к мирному урегулированию США отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают оказание помощи Украине.





Зеленский, комментируя итоги переговоров, также заявил о готовности Украины к миру. Он отметил, что стороны намерены на 30 дней полностью прекратить огонь по всей линии фронта, включая Черное море, и «если россияне согласятся — в тот момент тишина заработает».





Госсекретарь США Марко Рубио, возглавивший американскую делегацию, сказал, что теперь «мяч в вопросе мира на стороне России». Он надеется, что Москва согласится на предложение о 30-дневнем прекращении огня, и считает, что это позволит перейти к «реальным переговорам, а не бесконечному диалогу».