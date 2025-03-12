В Нижнем Новгороде ФСБ задержала россиянина за переводы криптовалюты террористам на Украине

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Нижнем Новгороде мужчину по подозрению в государственной измене за переводы криптовалюты украинской террористической организации. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.





Там отметили, что гражданин РФ 2002 года рождения, «намереваясь оказать финансовую помощь украинским вооруженным формированиям, инициативно установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации».





По данным ФСБ, он осуществлял денежные переводы в криптовалюте на счета террористической организации. Следственный отдел Управления ФСБ по Нижегородской области возбудило уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.





6 марта стало известно, что ФСБ предотвратила курируемую НАТО попытку украинских спецслужб получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья с целью их вербовки.