Директор СВР России Нарышкин и глава ЦРУ США Рэтклифф провели телефонный разговор и обсудили сотрудничество спецслужб

Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР.





В ходе диалога обсуждалось взаимодействие спецслужб «по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций», указано в сообщении.





Уточняется, что стороны договорились поддерживать регулярный контакт для взаимного содействия по обеспечению международной стабильности и безопасности, а также для снижения конфронтации между Москвой и Вашингтоном.





В декабре 2024-го Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей СВО, а ВСУ находятся на грани развала. Также в интервью журналу «Разведчик» он подчеркнул, что Запад готов на крайние меры для сохранения доминирования и может попытаться в среднесрочной перспективе развязать глобальный конфликт с эпицентром в Евразии.