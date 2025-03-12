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Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату государственных денег
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Сумма ущерба составила свыше трех миллионов долларов Михаил Саакашвили
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Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату государственных денег

Сумма ущерба составила свыше трех миллионов долларов

Михаил Саакашвили Фото: Global Look Press / Евген Котенко

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил девять лет тюрьмы по делу о растрате государственных средств на сумму 3,2 миллиона долларов. Обвинение Саакашвили было предъявлено в 2014 году. 


По сведениям грузинской Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды политика, в частности — «на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера», а также на приобретение предметов роскоши, аренду в ходе зарубежных поездок яхт, самолетов, на оплату расходов сопровождающих лиц. 


Саакашвили, который сейчас является гражданином Украины, покинул Грузию в 2013-м, после чего в стране в отношении него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно.


В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, ему было предъявлено новое обвинение — в незаконном пересечении границы. В мае 2022-го из-за ухудшения состояния здоровья политика доставили в частную тбилисскую клинику, где он находится до сих пор.

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#приговор #грузия #растрата #саакашвили
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