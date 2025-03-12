Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату государственных денег

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил девять лет тюрьмы по делу о растрате государственных средств на сумму 3,2 миллиона долларов. Обвинение Саакашвили было предъявлено в 2014 году.





По сведениям грузинской Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды политика, в частности — «на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера», а также на приобретение предметов роскоши, аренду в ходе зарубежных поездок яхт, самолетов, на оплату расходов сопровождающих лиц.





Саакашвили, который сейчас является гражданином Украины, покинул Грузию в 2013-м, после чего в стране в отношении него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно.





В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, ему было предъявлено новое обвинение — в незаконном пересечении границы. В мае 2022-го из-за ухудшения состояния здоровья политика доставили в частную тбилисскую клинику, где он находится до сих пор.