Москва ни при каких условиях не примет присутствия натовских военных на Украине в качестве миротворцев, это угроза для России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил иностранным блогерам.





По его словам, Украина осталась бы в границах 1991 года без Крыма и какой-то части Донбасса, если бы Киев шел на компромисс и реализовывал свои же инициативы.





Лавров указал, что каждый раз, когда украинские власти обманывают, они проигрывают. Он подчеркнул, что этот процесс продолжается.





По словам министра иносранных дел России, президент США Дональд Трамп не хочет предоставлять гарантии безопасности Украине, возглавляемой Владимиром Зеленским.





Говоря о взаимодействии с американской стороной, Лавров обратил внимание, что «интересы России и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%, но ядерные державы должны общаться, а не кричать друг на друга».





Он акцентировал, что Великобритания и ряд стран Европы хотят поднять ставки по Украине и готовятся подтолкнуть Трампа к агрессивным действиям против России.





Лавров также отметил, что Москва не нарушит юридические и политические обязательства, которые связывают ее с Пекином. У России и Китая еще никогда не было таких хороших отношений, но сложности тоже есть, добавил министр.