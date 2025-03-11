Киев после встречи с делегацией США в Джидде выразил готовность к прекращению огня на 30 дней

Украина приняла предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг согласится Россия. Об этом говорится в совместном заявлении сторон после переговоров в Джидде.





В совместном заявлении говорится, что в связи с результатами прошедших переговоров и готовностью Украины к мирному урегулированию США отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают оказание помощи Украине. Эту информацию подтвердили обе стороны.





Владимир Зеленский, комментируя итоги переговоров, также заявил о готовности Украины к миру. Он отметил, что стороны намерены на 30 дней полностью прекратить огонь по всей линии фронта, включая Черное море, и «если россияне согласятся — в тот момент тишина заработает».





Госсекретарь США Марко Рубио, возглавивший американскую делегацию, заявил, что теперь «мяч в вопросе мира на стороне России». Он выразил надежду, что Москва согласится на предложение о 30-дневнем прекращении огня, и отметил, что это позволит перейти к «реальным переговорам, а не бесконечному диалогу».





В Белом доме назвали переговоры «позитивными и продуктивными», а официальный представитель Кэролайн Левитт подтвердила, что США обсудят детали договоренностей с Россией. Дональд Трамп уточнил, что контакты обеих сторон должны состояться уже «сегодня или завтра».





Переговоры между представителями США и Украины прошли в саудовской Джидде 11 марта. Ключевыми темами стали двусторонние отношения этих стран и путь к миру с Россией. Эта встреча сторон стала первой официальной после перепалки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 февраля в Белом доме.





В состав американской делегации в Джидде вошли Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Стивен Уиткофф. Украинскую сторону представляют Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.