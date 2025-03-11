Алаудинов: Российские войска почти обошли Суджу со всех сторон

Российская армия почти обошла город Суджу в Курской области со всех сторон, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».





По его словам, бои с Вооруженными силами Украины идут уже в окрестностях города. Остальная же территория почти вся зачищена. Командир «Ахмата» добавил, что еще остается пара населенных пунктов, которые «не дочищены до конца».





Алаудинов отметил, что все логистические маршруты украинских военных полностью отрезаны в этом районе.





Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что Суджа уже находится под контролем российских военных. Официально эта информация не подтверждена.





Главком ВСУ Александр Сырский 10 марта заявил об отступлении украинских войск в Курской области. Оно связано с операцией российских военных, пробравшихся в тыл ВСУ через трубопровод.