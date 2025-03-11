Трамп повысил пошлины на алюминий из Канады и снова предложил стране войти в состав США

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады с 25% до 50% и вновь предложил стране стать «заветным 51-м штатом». Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.





Ограничения вступят в силу утром 12 марта, пообещал глава Белого дома. Лидер США уточнил, что повышение пошлин стало ответом на решение властей канадской провинции Онтарио ввести 25%-ные тарифы на электричество, поступающее в Соединенные Штаты.





Кроме того, Трамп пригрозил Канаде 2 апреля увеличить пошлины на поставляемые в США автомобили, что навсегда остановит канадский автопром. «Эти автомобили можно легко производить в США!» — убежден американский лидер.





В случае, если Канада станет 51-м штатом, все пошлины будут отменены, а налоги существенно снизятся, заверил глава Белого дома. Страна будет в большей безопасности «в военном и ином отношении, чем когда-либо прежде», добавил Трамп.